رفع 170 طن قمامة فى حملات نظافة فى 4 وحدات محلية بمركز المحلة

الغربية مصطفى عادل

أعلن اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة علي تنفيذ 4 حملات نظافة مكبرة مجمعة بالوحدات المحلية لقرى محلة أبو على و الجابرية و صفط تراب و سامول تحت إشراف نواب رئيس المدينة أسفرت عن رفع 170 طن من القمامة

و أضاف أن الحملة الأولى تم تنفيذها بنطاق وحدة محلة أبو على و قد جاءت بمشاركة معدات الوحدات المحلية لمحلة أبو على و بشبيش و ميت الليت و محلة حسن شملت الطريق الدائري والمجمع الحكومي ومدخل قرية محلة أبو علي و إمتداد شارع الثورة و أرض رضوان الشيخ و أمام مدرسة مبارك كول و مداخل قريتى القيصرية و بطينة و قد انتهت برفع 40 طن قمامة أما الحملة الثانية فكانت بنطاق وحدة الجابربة بمشاركة معدات الوحدات المحلية للعامرية و الجابرية و المعتمدية و نمرة البصل و قد شملت نظافة الطريق الدائرى بمنطقة سركيس ومسح الجزيرة الوسطي و أمام العداية علي مصرف زفتي و مدخل قرية الجابرية و طريق المحلة / الجابربة و تم رفع 50 طن من القمامة

و كانت الحملة الثالثة بنطاق وحدة سامول بمشاركة معدات الوحدات المحلية للبنوان و دمرو و سامول و الشهيدى و قد شملت نظافة طريق المحلة / سامول و أمام مستشفى سامول و مركز الشباب و الجمعية الزراعية و تم رفع 35 طن من القمامة أما الحملة الرابعة بنطاق وحدة صفط تراب قد جاءت بمشاركة معدات الوحدات المحلية لشبرابابل و الهياتم و صفط تراب و بلقينا شملت أمام مجمع المدارس و طرىق البحر وأمام السنترال وكوبرى العمدة و موقف السيارات و بجوار محطة المياة و السكة التحتية و مدخل قرية عياش و بجوار محطة المياه و أمام مصرف شبراملكان و بجوار المدرسة الاعدادية بشبراملكان و تم رفع 45 طن من القمامه

يذكر أن رئاسة مركز ومدينة المحلة أعلنت أنها سوف تنظم العديد من حملات النظافة المشتركة خلال الفترة القادمة بهدف رفع مستوى النظافة العامة بقرى مركز المحلة