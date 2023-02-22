اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:36 م
أكرم القصاص
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رغم المطالب الأمريكية بالتهدئة.. الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلين بالضفة الغربية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:34 م
رغم المطالب الأمريكية بالتهدئة.. الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلين بالضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، منزلين في منطقتين مختلفتين بالضفة الغربية المحتلة، رغم مطالب الإدارة الأمريكية لحكومة بنيامين نتنياهو بالتهدئة، لنزع فتيل انفجار متوقع للأوضاع بالقدس والضفة الغربية خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال هدمت منزلا في قرية "الولجة" شمال غرب محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وقال الإعلامي إبراهيم عوض الله "إن الاحتلال أغلق المنطقة واندلعت مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق".

وفي محافظة "أريحا"، هدمت قوات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين في قرية "الديوك التحتا"، بحجة البناء بدون ترخيص.

وهدمت سلطات الاحتلال - منذ بداية العام الجاري - سبعة منازل بالقرية ذاتها، 6 منها في يوم 25 يناير الماضي.

 


امريكا

اسرائيل

الضفة الغربية

بنيامين نتنياهو



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