اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 04:38 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء فلسطين: العدوان الإسرائيلي على نابلس "إرهاب منظم"

الأربعاء، 22 فبراير 2023 04:12 م
رئيس وزراء فلسطين: العدوان الإسرائيلي على نابلس "إرهاب منظم" رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
أ ش أ

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أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة (نابلس) والذي أسفر عن استشهاد شابين وإصابة نحو 36 آخرين على الأقل.


ووصف اشتية - في تصريحات له اليوم - العدوان بـ"الإرهاب المنظم" الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية، مطالبا الأمم المتحدة بالكف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها ضد الشعب الفلسطيني.


ووجه اشتية التحية لأهل مدينة (نابلس) التي لم تتوقف يوما عن تقديم التضحيات طيلة سنوات النضال الطويلة، مؤكدا أن كل ما يمارس ضد الشعب الفلسطيني لن يثنيه عن مواصلة نضاله المشروع لتحقيق أهدافه بالحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.


فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

محمد أشتية

رئيس الوزراء الفلسطينى



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