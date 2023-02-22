رئيس مدينة الأقصر يواصل عقد اللقاء الجماهيرى لحل مشاكل المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عقد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لحل مشاكل المواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها.

وناقش الدكتور علي الشرابي، خلال اللقاء الجماهيرى مع الأهالى، جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وعددهم حوالي (12) شكوى وتمت مناقشة الحلول لها، وتم إحالتها للجهات المعنية المختصة للفحص والدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها والعرض، وذلك تنفيذاً للكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2022، بشأن سرعة التواصل مع المواطنين وسماع شكواهم.

فيما عقدت هدى المغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" للمواطنين، لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وناقشت سكرتير مساعد محافظة الأقصر، شكاوى المواطنين المختلفة للعمل على حلها وتقديم أفضل دعم للأهالى فى كافة القطاعات، حيث يأتي ذلك في إطار حرص القيادات التنفيذية بالمحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتم التوجيه بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، وذلك بحضور محمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين، مضيفاً أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.



الأهالى خلال تقديم الشكاوى فى اللقاء الأسبوعى



اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لحل مشاكل المواطنين



تلقى شكاوى المواطنين خلال اللقاء الأسبوعى بالأقصر