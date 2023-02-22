رئيس مجموعة "فاجنر" يتهم رئاسة الأركان الروسية بالتقصير بسبب نقص التسليح

وكالات

اتهم رئيس مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف بمحاولة تدمير مجموعته.

وحسب موقع الحرة، قال بريجوجين في تسجيل صوتي نشره مكتبه الإعلامي على تليجرام اليوم الثلاثاء، إن "رئيس الأركان ووزير الدفاع يصدران الأوامر ويطلبان ليس فقط عدم تسليم الذخيرة لمجموعة فاجنر ولكن أيضا عدم مساعدتها في مجال النقل الجوي".

وأضاف أن "هناك مواجهة مباشرة لا تقل عن محاولة لتدمير فاجنر، في حين تقاتل فاجنر من أجل باخموت وتتكبد خسائر بشرية بالمئات كل يوم".

واشتكى بريجوجين في التسجيل الصوتي من أن مسؤولين لم يكشف عن أسمائهم حرموا مقاتلي فاجنر من الإمدادات.

وردت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء مصدرة بيانا يفصل كميات الذخيرة التي قدمت إلى "أسراب المتطوعين الهجومية" وهو الاسم الذي يبدو أن الجيش يطلقه على مرتزقة فاجنر.

وأكدت الوزارة "كل طلبات الذخيرة للوحدات الهجومية تلبى في أسرع ووقت ممكن" واعدة بامدادات جديدة اعتبارا من السبت ومشددة على أن المعلومات التي تشير إلى وجود نقص "خاطئة كليا".

وأشادت الوزارة مرة جديدة بـ"شجاعة المتطوعين" الروس في القتال و"تفانيهم" ونددت "بمحاولات زرع الشقاق غير المجدية والتي تخدم مصالح العدو".

وتشن فاجنر الهجوم على باخموت منذ الصيف الماضي وسيطرت في الآونة الأخيرة على بلدات عدة في محاولة لمحاصرة المدينة.