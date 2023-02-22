رئيس جهاز السادات يواصل جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة

كتب أحمد حسن

واصل المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، جولاته التفقدية، لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والتي تشمل مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات.

وتفقد رئيس جهاز مدينة السادات، يرافقه مسئولو الجهاز، المناطق السكنية الثامنة والتاسعة والعاشرة، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال التى تتم من رفع كفاءة الطرق وإعادة الشئ لأصله بمسارات شبكات الغاز، وأعمال الزراعة والنظافة بتلك المناطق.

وخلال جولته، وجه رئيس جهاز المدينة، برفع جميع المخلفات بتلك المناطق ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، وكذا حصر وتركيب جميع أغطية غرف المحابس بالمناطق السكنية التاسعة والعاشرة غير المغطاة، وإصلاح التالف منها، وضبط مناسيبها بالتزامن مع أعمال الطرق الجاري تنفيذها..

كما قام رئيس جهاز مدينة السادات، بالمرور على مشروعات قطع الأراضى السكنية " إسكان اجتماعي" بحى الزيتون وحى النور وحى النخيل، مشدداً على مسئولي الشركات القائمة بأعمال النظافة برفع جميع الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري، ورفع كفاءة أعمال الزراعة بالجزيرة الوسطى بالطريق الرئيسي لحي الزيتون، وكذا تقاطع دوران شارع أبى بكر الصديق، والطريق المؤدى للمحور المركزى.

كما وجه رئيس الجهاز، ببدء إجراءات طرح استكمال إنارة المحور المركزي 2، وتشجير المحور المركزى 1 ، 2 ، وكذا حصر جميع أغطية غرف الصرف والمياه المطلوب تنفيذها بمختلف أنحاء المدينة، مع وضح خُطة للانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال، وكذا تنفيذ أعمال الميدان الرابط بين حى النور وحى النخيل وحى النرجس.

وكان المهندس أشرف فتحى محمود، قد قام بجولة تفقدية، يرافقه مسئولو الجهاز، تفقد خلالها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة كيفية إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين، كما تفقد الإدارة العقارية وأعطى تعليمات بسرعة إنهاء الخدمات الخاصة بالجمهور من الشباك الواحد.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة السادات، مشروعات سكن كل المصريين - محور محدودي الدخل بحى الفردوس وحى النور، حيث اطلع على نماذج العمارات وأعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للوحدات والعمارات.

ووجه المهندس أشرف فتحي، بتلافي بعض الملاحظات، مشدداًعلى مسئولي الشركات المنفذة للأعمال لإنهاء الأعمال المكلفة بها ومن بينها أعمال الكهرباء وتنسيق الموقع بجودة عالية.

كما تفقد رئيس الجهاز، محطة المعالجة الميكانيكية وجميع الأعمال التى تتم بها، وانتهت جولته بتفقد المدخل السكنى للمدينة، وأعمال التطوير التى تتم به من أعمدة الإنارة وأعمال الزراعة، وضرورة الاهتمام بأعمال الزراعة بالمدخل السكني.

وفي ختام جولته، وجه رئيس جهاز مدينة السادات، بالعديد من التوصيات والتكليفات للمهندسين والمسئولين عن المشروعات والشركات العاملة، مشدداً على سرعة إنهاء الأعمال فى توقيتاتها المحددة.