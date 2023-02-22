رئيس جامعة قناة السويس يُعلن المٌشاركة بالقافلة التنموية الشاملة لتطوير القرى والمدن المصرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس انه توجهت قافلة جامعة قناة السويس اليوم ، إلى مدينة أبو غالب بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط ضمن قوافل جامعات إقليم شرق الدلتا وبمشاركة جامعات (دمياط – بورسعيد - السويس – العريش).

وأضاف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس انه تم إنطلاق " القوافل التنموية لتطوير " القرى والمدن المصرية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ورعاية الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط وبإشراف الدكتور عبد الحميد عبد الفتاح خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بدمياط .

وتابع "مندور " أن القوافل التنموية الشاملة تهدف إلى إيجاد التكامل الإقليمي بين الجامعات المصرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، لافتاً إلى أن الجامعة تحرص باستمرار على المشاركة الإيجابية في كافة المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة القرن "حياة كريمة"، التى تساهم في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية لمختلف فئات المجتمع عامة وغير القادرين خاصة، من خلال العديد من الإجراءات، منها إطلاق القوافل التنموية الشاملة، بهدف تقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات للمواطنين فى المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، مؤكداً أن هذه القوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر، لتعظيم الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالجامعة وقد ضمت العديد من التخصصات من كليات الطب البشرى، الزراعه ، طب الأسنان، التمريض ،الصيدلة ،التربية والطب البيطرى .

وواصل رئيس جامعة قناة السويس تصريحاته، موضحاً أنه تم الكشف وتقديم العلاج ل848 مواطن بالإضافة إلى ندوات زراعيه وزيارات لبعض الحقول بالقريه تم خلالها الرد على اسئله واستفسارات المزارعين ، إلى جانب الكشف البيطرى على 232 .

كما أفاد " مندور " أن القافلة الشاملة تستهدف تقديم الخدمات الطبية بالمجان حيث تم الكشف على 40 حاله أنف وأذن ، 91 عظام ، 163 أطفال ، 40 طب أسرة ، 214 أسنان ، 180جلدية ، 120 باطنه مشيراً إلى أنه يتم التحويل لإجراء العمليات الجراحية إذا لزم الامر ، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات جامعة القناة ، وتقديم الخدمات البيطرية، مع تقديم برامج توعوية في مجالات متعددة، منها التغذية الصحية، والصحة الإنجابية، وصحة المرأة والكشف المبكر لسرطان الثدي، ومحو الأمية، ومخاطر الإدمان، كما تنظم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر.

جاءت القافلة بتنفيذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقام بالتنسيق العام للقافلة الدكتور محمد صالح .

وبإشراف الإدارة العامة للمشروعات البيئة، المحاسب عمرو كشك مدير عام الإدارة والمهندسة وفاء إمام .