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رئيس جامعة عين شمس يفتتح الجناح الاقتصادى بمستشفى الدمرداش للجراحة.. صور

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:33 ص
رئيس جامعة عين شمس يفتتح الجناح الاقتصادى بمستشفى الدمرداش للجراحة.. صور افتتاح الجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش للجراحة
كتب محمود راغب

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شهد منذ قليل، الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، افتتاح الجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش للجراحة، بمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس.
 
ومن المقرر أن تشمل الافتتاحات مجمع العمليات والرعايات المركزة بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية.
 
وتأتى الافتتاحات بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الغنام مدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، والمهتمين برعاية مرضي القلب في مصر.
 
وتضم التوسعات الجديدة بأكاديمية القلب وحدتين رعاية مركزة، إضافة إلي قسم استقبال داخلي، واستغرق تنفيذ المشروع 9 أشهر، بتكلفة تصل إلي 17 مليون جنيه، لتساهم التوسعات الجديدة بزيادة الطاقة الاستيعابية لأكاديمية القلب من 1200 إلي 2400 مريض، وتتيح أكاديمية القلب خدماتها بالمجان لمرضي القلب في مصر.
 
يذكر أن مستشفيات جامعة عين شمس، نظمت مؤخرا دورة تدريبية لأعضاء هيئة التمريض تحت عنوان "التعامل مع العنف فى المنشأت الصحية" و"برنامج تأهيلى للمعينين الجدد من أعضاء التمريض لتدريبهم على الرعاية التمريضية بالأماكن الحرجة".
 
ركزت الدورة التدريبية على التعريف بانواع العنف وأسبابه وكيفية التعامل مع ضغوط العمل لتفادى العنف مع الفريق الصحى، وطرق تطبيق مهارات التواصل للتعامل مع أساليب العنف، كما قدمت مقترحات لتقليل ظاهرة العنف بالمنشأت الصحية.
 
بينما ركز البرنامج التأهيلي للمعينين الجدد من أعضاء التمريض على التدريب على الرعاية التمريضية لمرضى الرعاية المركزة، وطرق تقديم الرعاية الطبية فيما يخص (السنتر لاين، انبوبة التغذية، القسطرة البولية، التشفيط، قرح الفراش، المريض فاقد الوعى).
 
افتتاح الجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش للجراحة
افتتاح الجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش للجراحة

الجناح الاقتصادي بالمستشفى
الجناح الاقتصادي بالمستشفى

الجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش للجراحة
الجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش للجراحة

رئيس جامعة عين شمس يفتتح الجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش للجراحة
رئيس جامعة عين شمس يفتتح الجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش للجراحة

رئيس جامعة عين شمس يفتتح الجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش
رئيس جامعة عين شمس يفتتح الجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش

 


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