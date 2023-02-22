اليوم السابع
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رئيس جامعة عين شمس: الانتهاء من المدينة الطبية 2024 ومستشفى طوارئ جديدة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:41 ص
رئيس جامعة عين شمس: الانتهاء من المدينة الطبية 2024 ومستشفى طوارئ جديدة رئيس جامعة عين شمس يفتتح الجناح الاقتصادى بمستشفى الدمرداش
كتب محمود راغب

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قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن افتتاح الجناح الاقتصادى بمستشفى الدمرداش بمستشفيات جامعة عين شمس يأتى ضمن أعمال المدينة الطبية لجامعة عين شمس، لافتا إلى أن الجناح عبارة عن مكان للإقامة الداخلية بمستوى يليق بالمريض المصرى.
 
وأضاف رئيس جامعة عين شمس، فى تصريحات له خلال افتتاح الجناح الاقتصادى بمستشفى الدمرداش، أن الجامعة تسعى لاستكمال المدينة الطبية، قائلا: نأمل الانتهاء منها بنهاية 2024".
 
وأشار إلى أن تطوير المنظومة الصحية مستمر لمواكبة التطور العالمى، وتحدث عن مستشفى الطوارئ الجديدة موضحا أنها تعتبر حلم، حيث ستضم 10 غرف عمليات ومتوقع الانتهاء منها فى غضون 6 شهور.
 
وقال إن البحث العلمى والتطوير والاستدامة والتعليم الطبى والخدمة الطبية المقدمة على أعلى مستوى هذا هو مفهوم المدينة الطبية.
 
وشهد الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، افتتاح الجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش للجراحة، بمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس.
 
ومن المقرر أن تشمل الافتتاحات مجمع العمليات والرعايات المركزة بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، وتأتى الافتتاحات بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الغنام مدير عام مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، وعمرو شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا، والمهتمين برعاية مرضى القلب في مصر.
 
وتضم التوسعات الجديدة بأكاديمية القلب وحدتين رعاية مركزة، إضافة إلى قسم استقبال داخلي، واستغرق تنفيذ المشروع 9 أشهر، بتكلفة تصل إلي 17 مليون جنيه، لتساهم التوسعات الجديدة بزيادة الطاقة الاستيعابية لأكاديمية القلب من 1200 إلي 2400 مريض،  وتتيح أكاديمية القلب خدماتها بالمجان لمرضي القلب في مصر.

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