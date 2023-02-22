رئيس جامعة حلوان يفتتح اللقاء التعريفى لثانى مراحل مبادرة شباب من أجل التنمية

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اللقاء التعريفى لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة شباب من أجل التنمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالتعليم والثقافة والتنمية المستدامة لشباب الجامعات فى ظل التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمجلس الأعلى للجامعات.

فى كلمته الافتتاحية تناول الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة رؤية جامعة حلوان فى تأهيل جيل من الشباب قادر على قيادة العمل العام فى مصر فى إطار الايمان بمبادئ الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، مفاهيم الجمهورية الجديدة، مشيرًا الى أن الجامعة تعمل فى عدد من المحاور لخدمة الطلاب ومجتمع الجامعة أولها تحويل الجامعة إلى جامعة خضراء صديقة للبيئة، تستخدم طاقة نظيفة من خلال مجموعة من المشروعات المتميزة لطلابنا فى مجال السيارات الكهربية، الوقود الحيوى، وإعادة تدوير المخلفات، مؤكدا على طلاب الجامعة أن مشاركتهم وجهودهم هى المحرك لهذه المشروعات.

وأضاف أن السعى نحو حسن استغلال وتوظيف المشروعات الطلابية وتقديمها لسوق العمل يعد استثمارًا للتخصصات النوعية للجامعة التى تدخل فى عمق عدد كبير من الصناعات لإحداث التنمية، ودعا رئيس الجامعة الطلاب لتنمية وتطوير أفكارهم والاهتمام بالنشاط الطلابى لأنه مُكون الشخصية، موضحًا أن الجامعة تسعى لزيادة مخصصات الأنشطة وإطلاق المسابقات المتنوعة لإبراز مواهب الشباب، وحث الطلاب على الإيمان بأنفسهم وأفكارهم مهما كانت بسيطة، مؤكدًا أن كل الأفكار التى أحدثت تحول فى العالم كانت من صنع الشباب، وأن الشباب هم صناع التنمية.

يشارك فى المبادرة شباب الجامعات من طلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا - أعضاء هيئة التدريس وشباب الهيئة المعاونة (معيدين - مدرسين مساعدين).

وتضم المبادرة مجموعة من المحاور تشمل مسابقة أوراق السياسات (إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية اصلاح التعليم - تنمية الوعى بقضايا تنظيم وتنمية الأسرة المصرية - تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد - اصلاح منظومة الرعاية الصحية)، مسابقة المشروعات التنموية (التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة - المشروعات الصديقة للبيئة - دعم المنظومة الصحية - ابتكارات لتحسين الخدمات العامة والتى تشمل قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد).

عقد اللقاء التعريفى بمبادرة شباب من أجل التنمية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، وبحضور: الدكتور محمد علاء، مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط ومنسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومنسق المبادرة بالجامعة.

نظم اللقاء الإدارة العامة لرعاية الشباب، إدارة الاتحادات الطلابية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإشراف راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أميرة نبيل مدير الاتحادات الطلابية، أميرة شحاتة مسئولة المبادرة بالجامعة، الدكتور محمد سامى المشرف الأكاديمى للمبادرة بجامعة حلوان، والطالب عصام الدين محمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.