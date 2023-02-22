اليوم السابع
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رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:32 ص
رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس جانب من الإجتماع
أسيوط -هيثم البدرى

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أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على دور وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية، موجهاً بضرورة تطوير الخدمات المقدمة من خلالها لتلبية احتياجات أعضاء الوحدة والمستفيدين منها.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة الوحدة، وذلك بحضور الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، ونائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور أشرف زين العابدين مدير الوحدة والدكتور محمد شلبى الأستاذ المتفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور وليد حنفى مستشار رئيس الجامعة للشئون الطبية. 

وصرح الدكتور علاء عطيه، أن الاجتماع تضمن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بنشاط الوحدة المالى والادارى، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهادفة إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة الوحدة بإضافة خدمات جديدة وزيادة قاعدة المستفيدين من عمل الوحدة.


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