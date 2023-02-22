رئيس الوزراء: نحتاج لتوفير مليون فرصة عمل كل عام

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن ارتفاع أسعار السلع يعاني منه كل دول العالم، موضحا أن الحكومة مطالب منها توفير مليون فرصة عمل كل عام ، وبناءا على تكليفات رئيس الجمهورية الحكومة تعمل على وضع استراتيجية لمكافحة الفساد.

وأوضح أن مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ارتفع لـ172 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي وإنه تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة ، موضحا أن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء ، انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين ، موضحا أن صافي الاستثمار الاجنبي المباشر بلغ فى الربع الاول من العام المالي الحالي ارتفع لـ94% عن الفترة من العام الماضي، موضحا أن " مصر قادرة على سداد ما عليها من أقساط للمؤسسات الدولية" وإنه من الوارد طرح شركات أخري بالبورصة بجانب الـ32 شركة المعلن عنها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح فى سبيل دعم الفلاح المصري ، فهناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية ، ومنها أسعار عدد من المحاصيل وهي محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وهو سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة فى ذلك اليوم