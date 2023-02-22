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رئيس الوزراء: من الوارد طرح شركات أخرى بالبورصة بجانب الـ32 شركة المعلن عنها

الأربعاء، 22 فبراير 2023 05:16 م
رئيس الوزراء: من الوارد طرح شركات أخرى بالبورصة بجانب الـ32 شركة المعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء، انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين، موضحا أن صافي الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ فى الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفع لـ 94% عن الفترة من العام الماضي، موضحا أن "مصر قادرة على سداد ما عليها من أقساط للمؤسسات الدولية" وإنه من الوارد طرح شركات أخري بالبورصة بجانب الـ32 شركة المعلن عنها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص. 
 
 
وأوضح فى سبيل دعم الفلاح المصرى، فهناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية، ومنها أسعار عدد من المحاصيل وهى محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وهو سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة فى ذلك اليوم.
 
 
وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هذا الدعم سيطبق على القمح أيضا وتضمنت أسعار الدعم لمحصول الذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن و9 آلاف و500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء و18 ألف جنيه لطن فول الصويا و15 ألف جنيه لعباد الشمس.
 
 

اجتماع الحكومة

مصطفى مدبولي

مجلس الوزراء

العاصمة الادارية



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