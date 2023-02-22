رئيس الوزراء: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ارتفع لـ172 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى وإنه تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، موضحا أن وحدة دعم الاستثمار بمجلس الوزراء، انتهت من حل 80% من مشاكل ومطالب المستثمرين.

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ فى الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفع بنسبة 94% عن الفترة من العام الماضي، موضحا أن "مصر قادرة على سداد ما عليها من أقساط للمؤسسات الدولية" وإنه من الوارد طرح شركات أخرى بالبورصة بجانب الـ32 شركة المعلن عنها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أنه فى سبيل دعم الفلاح المصري، فهناك دعم لحزمة من المحاصيل الاستراتيجية، ومنها أسعار عدد من المحاصيل وهى محصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وهو سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول ووقت الحصاد والمحصول سيتم اللجوء لسعر البورصة فى ذلك اليوم.

وتابع أن هذا الدعم سيطبق على القمح أيضا وتضمنت أسعار الدعم لمحصول الذرة الشامية البيضاء 9 آلاف جنيه للطن و9 آلاف و500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء و18 ألف جنيه لطن فول الصويا و15 ألف جنيه لعباد الشمس.