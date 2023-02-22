اليوم السابع
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رئيس البنك الزراعى المصرى: نقدم خدمات للمواطنين عبر 1150 فرعا بالجمهورية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 08:06 م
رئيس البنك الزراعى المصرى: نقدم خدمات للمواطنين عبر 1150 فرعا بالجمهورية البنك الزراعى المصرى
ابراهيم حسان

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قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي المصري يقدم كامل الدعم إلى المزارع المصري، عن طريق 1150 فرعا للبنك منتشرين على مستوى الجمهورية.
 
أضاف علاء فاروق، في لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن البنك الزراعي المصرى يكمن دوره في توفير احتياجات العملاء في الريف المصري، وأجرى عدد من البروتوكولات على مستوى المحافظات، لاستبدال "السيارات القديمة"، كما ساهم في قيام عدد كبير من المشروعات، وتقديم 300 مليون جنيه كقروض متناهية الصغر استفاد منها أكثر من 60% من السيدات.
 
وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري: "وصلنا إلى 141 مليار جنيه ودائع، كما وصلنا إلى قيمة 66 مليار جنيه قروضا منها 21.8 لشركات كبرى ومتوسطة، ونمنع سلف للمزارعين، ووصلنا إلى 3 مليارات جنيه بشأن الزراعة التعاقدية خلال العام الماضي".
 
وأردف: "لدينا 33 ألف مستفيد من سلف البنك الزراعي المصري، منهم 65% سيدات، في مختلف المحافظات، ولدينا نماذج مشرفة أجرت مشروعات جيدة بالريف المصري، ونقدم خدمات للمواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة، وانتهينا من 65 فرع بقرى حياة كريمة، ونستهدف إنشاء أكثر من 65 فرعا بقرى حياة كريمة، وخلال شهرين سيتم الانتهاء منها".
 
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك افتتح أول فرع للشركة الزراعية التابعة له في سيوة في الفترة الماضية، ويقدم خدمات كثيرة للمواطنين.

علاء فاروق

البنك الزراعي المصري

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