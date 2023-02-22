دميترى ميدفيديف: يحق لروسيا الدفاع عن نفسها ولو بالسلاح النووى

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قال نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، دميترى ميدفيديف، إن "بلادنا يحق لها الدفاع عن نفسها بأى سلاح، بما فى ذلك السلاح النووى، فى حال أرادت الولايات المتحدة هزيمتنا".



وأضاف ميدفيديف - على موقعه فى "تليجرام" اليوم الأربعاء "إذا أوقفت روسيا العملية العسكرية الخاصة دون تحقيق النصر، فلن تكون موجودة وستتمزق لأشلاء"، لافتا إلى أنه "إذا توقفت الولايات المتحدة عن إمداد نظام كييف بالأسلحة فإن الحرب ستنتهي".



وتابع: "تشعر الولايات المتحدة بتفوقها وإفلاتها من العقاب، فى حين أنه من الواضح لجميع القوى المسؤولة أنه إذا كانت الدول تريد هزيمة روسيا، فنحن على شفا صراع عالمي".



وكان ميدفيديف قد صرح - فى وقت سابق - بأنه "ومن خلال تعليق بلاده العمل بمعاهدة "ستارت 3" حصلت الولايات المتحدة على ما تستحقه بسياستها العقيمة المعادية لروسيا"، مضيفا أنه "لا يمكن محاربة روسيا من جهة، والتظاهر من جهة أخرى بأن الأمور تسير كالمعتاد فى مجال الاستقرار الاستراتيجي".