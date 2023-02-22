دعوات فلسطينية لإضراب شامل فى الأراضى المحتلة غدا ردا على جرائم إسرائيل

كتب أحمد جمعة

دعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، أبناء العاصمة المحتلة إلى الإضراب الشامل والنفير العام في جميع مناطق وبلدات ومخيمات القدس، غدا الخميس، ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها المجزرة التي ارتكبها في نابلس وأدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين.

وقالت القوى الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأربعاء، "ندعو أبناء شعبنا في العاصمة المحتلة إلى الاضراب العام والخروج إلى الشوارع وعلى الحواجز الاحتلالية وإعلان حالة النفير العام والتصدي لجرائم الاحتلال في كافة المناطق الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة".

واختتمت القوى بيانها بالتأكيد على أن كل هذه الجرائم لن تكسر أو ترهب الشعب الفلسطيني، بل ستزيده إصرارا على النضال من أجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة.

بدورها، أعلنت فصائل العمل الوطني وحركة فتح في محافظة طولكرم، الأربعاء، الإضراب الشامل غدا الخميس، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقَوا خلال المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

ونددت فتح وفصائل العمل الوطني الفلسطينية في بيان لها، بالجريمة الإرهابية التي نفذها الاحتلال في مدينة نابلس، وأكدت أن هذه المجزرة الوحشية لن ترهب شعبنا المناضل والمصمم على مواصلة طريق الكفاح في مواجهة الاحتلال والتصدي لسياساته وإجراءاته العدوانية، وهذه المجزرة لن تثني شعبنا في معركته المستمرة على طريق الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

كما دعت إلى التصدي للاحتلال وجرائمه العدوانية، وتفعيل أشكال المقاومة الشعبية كافة في مجابهة الاحتلال، ومواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي لإدانة جرائم الاحتلال، وعدم السماح بأن يفلت قادة الاحتلال من العقاب.