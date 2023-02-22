حالة الطقس في دمياط.. معتدل مشمس نهارا وانخفاض درجات الحرارة ليلا

تشهد محافظة دمياط حالة من الطقس المستقر على مدار الأيام الماضية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة واستمرار سرعة الرياح.

ويسود طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء محافظة دمياط، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وكذلك سرعة الرياح ومنسوب مياه نهر النيل.

وفي سياق متصل أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار تطبيق حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع أية طوارئ تحدث نتيجة تغييرات في حالة الطقس، ومتابعة الموقف اولا بأول والاستعداد بشكل قوي حال حدوث أي تغييرات في حالة الطقس داخل المحافظة.

وشددت محافظ دمياط، على ضرورة تواجد معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المدنية الرئيسية والميادين العامة وتزويدها بالفرق المدربة الأزمة للتعامل مع تركمات مياه الأمطار حال تساقط امطار، فضلا عن استمرار حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والمرور على اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة والتأكد من صيانتها بشكل يضمن سلامة المواطنين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم لمتابعة الموقف اولا بأول، واكدت أيضا على القيام بفتح محاور مرورية بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير، لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق ومنع التكدس المروري، فضلا عن تخصيص ارقام لتلقي شكاوى المواطنين.

وعن رحلات الصيد داخل مدينة عزبة البرج شهدت هي الآخر تأثرا نسبيا بحالة الطقس خاصة مع ارتفاع سرعة الرياح التي جرت منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، الأمر الذي قد يؤثر على استمرار تلك الرحلات، كما أعلنت هيئة ميناء دمياط استمرار العمل بشكل منتظم اليوم، وذلك عقب تداول سفن البضائع وكذلك الحاويات بشكل طبيعي دون تأثر بحالة الطقس.