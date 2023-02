حاسبات بنى سويف تعقد ورشة عمل حول رفع المستوى البحثى والتصنيف الدولى

بنى سويف هانى فتحى

نظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ورشة عمل حول بعنوان " Towards Best Research Profile in Top Iniversities" وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، وبحضور الدكتور محمد قايد عميد الكلية والدكتور أحمد بهاء وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد النجار رئيس قسم علوم الحاسب.

وحاضر فى الورشة الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولى، وسط حضور كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة وعددا من الجامعات المصرية من طلاب الدراسات العليا.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الورشة تأتى فى إطار سلسلة من ورش العمل الخاصة بالتصنيفات المختلفة يقوم بعقدها مكتب التصنيف الدولى بشكل دورى وذلك ضمن استراتيجية الجامعة لرفع وتحسين تصنيف الجامعة فى كافة المجالات، ، لافتاٌ إلى أن الورشة تناولت عرض تحليلى لنتائج التصنيف الحالية وآليات التصنيف الحديثة، فضلاُ عن التغيرات الجديدة التى تم أضافتها فى التصنيفات العالمية.

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، مشاركة الجامعة بخمسة ابتكارات علمية فى معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار 2023، والذى يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقام بافتتاحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبمشاركة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF، والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، ودولة البرتغال كضيف شرف، ويعقد على مدار يومى 13 و14 فبراير الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد حسن دهب وزير التعليم العالى والبحث العلمى بدولة السودان، والبروفسير والفيرا فورتناتو وزيرة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالى البرتغالية.