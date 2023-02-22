اليوم السابع
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جو بايدن يتعثر على سلم الطائرة الرئاسية فى وارسو.. فيديو

الأربعاء، 22 فبراير 2023 08:18 م
جو بايدن يتعثر على سلم الطائرة الرئاسية فى وارسو.. فيديو جو بايدن
كتب محمد جمال

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تعثر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، مرة جديدة أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، مغادرا العاصمة البولندية وارسو، بحسب "نيويورك بوست".
 
 
وتعثر بايدن (80 عاما)، لفترة وجيزة، ووضع يده لأسفل لاستعادة توازنه وهو يشق طريقه صعودا إلى الطائرة.
 
 
وتعد الواقعة هى الأحدث فى سلسلة من انزلاقات بايدن على سلم الطائرة، وكانت آخر مرة فى يونيو الماضى، خلال طريقه إلى ‏ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
 
 
كما تعثر رئيس الولايات المتحدة عدة مرات أثناء تسلقه السلم على متن طائرة قبل أن يسافر إلى جورجيا العام الماضى، الأمر الذى أرجعه البيت الأبيض إلى سرعة الرياح القوية.
 
 
وتزايدت الشكوك فى الفترة الماضية حول الصحة العقلية والجسدية للرئيس الأمريكى، فى حين أعلن البيت الأبيض، أن الفحوصات الطبية الروتينية كشفت أن بايدن بصحة "جيدة" و"يتمتع بالنشاط"، واعتبره الطبيب المختص بأنه " لائق للقيام بواجبات الرئاسة بنجاح".

جو بايدن

بولندا

وارسو

أمريكا

بوخارست



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