جوتيريش: روسيا استهدفت 40 % من البنية التحتية بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، حيث قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة: ملتزمون بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن الغزو الروسي لأوكرانيا إهانة لضميرنا الجماعي، موضحا أنه يجب ضمان سلامة المنشآت النووية بـأوكرانيا.

ولفت أنطونيو جوتيريش، إلى أن حرب أوكرانيا تسببت بأسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية، مشيرا إلى أن روسيا استهدفت 40 % من البنية التحتية بـأوكرانيا.

وتابع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن حرب أوكرانيا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.