تعليم الغربية تناشد المرشحين لشغل وظائف معلم مساعد بسرعة تسجيل بياناتهم

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بيانا طالبت فيه المرشحين لشغل وظائف معلم مساعد فصل ورياض أطفال والملعن اسمائهم بالكشوف التى تم نشرها على صفحة المديرية سرعة تسجيل البيانات المطلوبة لاستكمال إجراءات المسابقة حفاظا على حقهم فى التعاقد.

ونشرت المديرية الرابط التالى لاستكمال باقى البيانات المطلوبة: ضغط هنا

وشهد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الملتقى السادس لبطولة كأس المدارس الرسمية للغات بالغربية، والتى أقيمت بمدرسة صادق الرافعى الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور مدير عام الشئون التنفيذية، مدير إدارة الأمن بالمديرية، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، ورؤساء مجالس أمناء المدارس المشاركة فى البطولة.

الجدير بالذكر، أن الملتقى السادس لبطولة كأس المدارس الرسمية للغات بالغربية، يقام على مدار يومى الأربعاء والخميس 22، 23 فبراير الجارى، ويشارك فيه 11 فريق للمدارس الرسمية للغات، وهى الرافعى الرسمية للغات، الشهيد عقيد أركان حرب محمد سمير ادريس المتميزة للغات، برما الرسمية للغات، الرسمية للغات بشرق المحلة، المحلة الرسمية للغات، عمرو بن العاص الرسمية للغات بزفتى، الرسمية للغات بسمنود، نشيل الرسمية للغات بقطور، ابيار الرسمية للغات بكفر الزيات، الجمهورية الرسمية للغات ببسيون، وكفر كلا الرسمية للغات بالسنطة.

وخلال افتتاح الملتقى السادس لبطولة كأس المدارس الرسمية للغات، قال وكيل الوزارة فى كلمته، أن هذه الملتقيات الرياضية والتى يتم تنظيمها برعاية معالى وزير التربية والتعليم ومعالى محافظ الغربية، تخلق جوًا من التنافس الرياضى الشريف بين المدارس، وتقوم بتنمية المواهب الرياضية لدى أبنائنا الطلاب، مما يساعدهم على التفوق الدراسى، مقدما الشكر للشئون التنفيذية، وإدارة المدارس الرسمية للغات، والتوجيه العام للتربية الرياضية.

وقدم الطلاب المشاركين عروضًا وفقرات رياضية وغنائية وشعر وموسيقى وحملة الأعلام، واطلق وكيل الوزارة بإطلاق إشارة البدء لبدء مباراة كرة القدم الأولى فى الملتقى.