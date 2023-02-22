تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 544 شاحنة و 22 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 310 شاحنة و 16 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 234 شاحنة و 6 سيارات .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية ، دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل ، دليلة، كما تم تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة 130 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا

فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1140 راكب بموانيها

وكان اعلن أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن، وتم تداول 59 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و693 شاحنة و16 سيارة.

وشملت حركة الواردات 8000 طن بضائع، و370 شاحنة و10 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 51000 طن بضائع، و323 شاحنة و6 سيارات.