تحرير 32 محضرا فى حملة على المخابز والمحال التجارية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قاد اللواء ماهر هاشم، السكرتير المساعد للمحافظة حملة للتفتيش على المخابز والمحال التجارية بمدينة قلين، اليوم الأربعاء، بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، واللواء خالد كشك، رئيس مدينة قلين، وتم تحرير 32 محضرا منها 16 محضر نقص وزن ، و5 محاضر نظافة، و4 محاضر عدم إعلان، و5 محاضر مواصفات، و 2 محضر تعليمات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ باستمرار الحملات التموينية للتأكد من توافر السلع، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار وإظهارها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم، والمتلاعبين بقوائم الأسعار، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين، وذلك بالتوازى مع فتح منافذ للسلع على مستوى جميع مراكز المحافظة بهدف توفير السلع أمام المواطنين، موجهاً بالتصدى لأى ممارسات لاستغلال، المواطنين ،والتعامل بمنتهى الحسم مع أى مخالفات.

كما تفقد السكرتير المساعد، أجنحة معرض أهلا رمضان الجارى إنشاؤه والذى نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالمحافظة وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين.

وقال اللواء ماهر هاشم، السكرتير المساعد إن المعرض يتضمن السلع الغذائية الأساسية مثل (اللحوم، السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، الدقيق)، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من دواجن وأسماك، حيث يتم بيعها بأسعار مخفضة بنسبة تصل من 25 إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.



السكرتير المساعد في جولة عل المخابز



السكرتير المساعد في حملة تموينية



انتاج الخبز بقلين



تحرير محاضر للمخالفين



جانب من الحملة