تجارة أسوان تطلق برامج دبلومات الدراسات العليا

من ناحية أخرى، شاركت جامعة أسوان، في المؤتمر الدولي لإلكترونيات القدرة والطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، في"تصريحات صحفية"، علي أن فاعليات المؤتمر الدولي لإلكترونيات القدرةوالطاقة المتجددة، قد انطلقت بأحد الفنادق الكبري بمدينة الاقصر.

وتنظم المؤتمر جامعة أسوان، بالتعاون مع جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات العالمية، وبرعاية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وعدد من الشركات العالميه والمحلية فى الفترة من ١٩ الى ٢١ فبراير الجارى.

وذلك بحضور الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، وبحضور نائب المحافظ نيابة عن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابى نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر تناول العديد من المحاور حول إلكترونيات الطاقة والطاقة المتجددة (CPERE) ويعد مؤتمرا دوليا برعاية IEEE Power Electronics Society ، ويهدف المؤتمر الدولي لالكترونيات القدرة والطاقة المتجددة، الي التركيز الموضوعي على إلكترونيات الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة.

وأشار نائب رئيس جامعةأسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أهمية جذب الكثير من الأكاديميين والطلاب والباحثين والمهندسين الممارسين من جميع أنحاء العالم الى أرض الحضارة مصر.

ويعقدالمؤتمر الدولى لالكترونيات القدرة والطاقة المتجددة، فى مدينة الأقصر، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2023. تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وتحت إشراف رئيس المؤتمر العام الدكتورمحمد عبد العزيز عرابي نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتورمحمد عبد العزيز عرابى نائب رئيس جامعه أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث. "أنه شهد المؤتمر مشاركة العديد من العلماء في مجال الكترونيات القوى من كافه انحاء العالم. وعدد من رجال صناعة الإلكترونيات والطاقة فى جميع أنحاء العالم ، كما قام الباحثين ، والأوساط الأكاديمية للمشاركة فى مجموعة من العروض التقديمية، والبرامج التعليمية، والمعارض، والأنشطة الاجتماعية من أجل النهوض بالعلوم والتكنولوجيا والتعليم الهندسي وتحقيق الاستدامة.

يذكر أن المؤتمر الدولى لالكترونيات القدرةوالطاقة المتجددة والذى تنظمه جامعة أسوان، قد ضم 5 محاضرات و3 ورش عمل و3 حلقات مناقشة بالإضافة إلى 12 حلقه اكاديمية والتى تضمنت 80 مقالة عملية من 19 دولة.

كما شارك بالمؤتمر الدولى لالكترونيات القدرة والطاقة المتجددة والذى تنظمه جامعة أسوان أكثر من 150 مشارك من مختلف دول العالم.