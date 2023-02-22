بوتين: ننتظر زيارة الرئيس الصيني لروسيا

أ ش أ

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن نظيره الصيني شي جين بينج سيزور روسيا.



وبحسب ما أوردت وكالة تاس الروسية، قال بوتين لوزير الخارجية الصيني وانج يي -أثناء لقاءه في وقت سابق من اليوم في الكرملين-: "نتوقع من رئيس جمهورية الصين الشعبية زيارة روسيا".



وأضاف الرئيس الروسي: "نتوقع أن يتم تنفيذ خططنا للاجتماعات الشخصية، والتي ستمنح قوة إضافية لعلاقاتنا، ونتفهم جيدا أن الصين لديها أجندة سياسية داخلية".



جدير بالذكر أن جلسات (المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني) و(المؤتمر الشعبي الوطني) للحزب الشيوعي الحاكم في الصين ستجرى في العاصمة بكين يومي 4 و 5 مارس، حيث يناقش النواب الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، فضلا عن الموافقة على إقامة مشاريع جديدة. كما يُجرى التخطيط لسلسلة من عمليات إعادة التعيين في المناصب الرئيسية والحكومية في الصين، حيث من المقرر انتخاب رئيسا جديدا لمجلس الدولة الصيني.