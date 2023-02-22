الرئيسية أخبار عاجلة بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:28 م اجتماع الحكومه كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة. مجلس الوزراء مصطفي مدبولي اجتماع الحكومة العاصمة الادارية الموضوعات المتعلقة رئيس الوزراء يشهد فعاليات المؤتمر الصحفى لأحد المعارض الرياضية الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:22 م وزير الشباب: اهتمام ودعم الرئيس السيسى للمنظومة الرياضية أثمر تطورا غير مسبوق الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:08 م رئيس الوزراء يفتتح أول معرض ومؤتمر رياضي عالمى في مصر بمركز المنارة للمؤتمرات.. مدبولي: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية وفق توجيهات الرئيس الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:25 ص رئيس الوزراء يفتتح أحد المعارض الرياضية بمركز مؤتمرات المنارة الأربعاء، 22 فبراير 2023 09:34 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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