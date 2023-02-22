بابا الفاتيكان عن الحرب الأوكرانية: النصر المبني على الأنقاض لن يكون انتصارا

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قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورئيس الكنيسة الكاثوليكية إن "النصر المبني على الأنقاض لن يكون أبدا انتصارا حقيقيا" وذلك قبيل الذكرى الأولي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



واطلق البابا فرانسيس حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء نداءا جديدا من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، كما أدان الحرب الروسية التي وصفها بـ"العبثية والقاسية" وذلك قبل يومين من الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وتابع بابا الفاتيكان بعد لقائه العام الأسبوعي في الفاتيكان قائلا إن "24 فبراير الجاري يصادف الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعام الحرب يعد قاسيا وليس له معنى".