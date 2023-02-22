انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة التشخيص عن بعد بمحافظة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة التشخيص عن بعد بمحافظة المنوفية بتركيب، وتشغيل 4 وحدات جديدة بكل من مستشفي حميات شبين الكوم، ومستشفى قويسنا المركزي، مستشفى أشمون العام، ومستشفى السادات المركزي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزير للتعليم الطبي والمهني المستمر والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني، وبالتعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي تحت إشراف الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

قام فريق المديرية برئاسة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، بالمرور على مستشفى حميات شبين الكوم لمتابعة بدء تشغيل الخدمة في المستشفيات المذكورة وبحضور مديري المستشفيات بها.

وفي وقت سابق تم تدريب المنسقين المكلفين بتشغيل الوحدات بالمستشفيات المذكورة على آلية العمل وذلك بديوان المديرية يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023.

وجدير بالذكر بأن الخدمة حققت 478 مناظرة في مجمع مستشفيات منوف منذ بدء تفعيل المبادرة وحتى الآن، عن طريق المناظرات الطبية للحالات بتخصصات أمراض الكلى والمناعة والجراحة والصدر والعناية المركزة والأطفال وأمراض القلب والجلدية والجهاز الهضمي والكبد والمخ والأعصاب والعظام.

وتجدر الإشارة الي أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

جاء ذلك بناءاً على التوصيات بضرورة الاستخدام الأمثل لوحدات التشخيص الطبي عن بُعد، حيث أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تحقيق أقصى استفادة للمريض المصري أولاً والإستفادة العلمية للأطباء من خلال مناظرة الحالات مع أساتذة الجامعات المصرية، مما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات مع التوزيع العادل للخدمة بصورة عادلة للوصول بها إلى الأماكن النائية.

وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المرضي البسطاء حيث تعمل وحدات خدمة الإستشارات الطبية عن بعد، علي تشخيص الحالات في التخصصات الطبية النادرة والدقيقة بمشاركة أساتذة الطب والإستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة بالجامعات المصرية من خلال ربط بين الاطباء المختصين لوصف الحالة بشكل دقيق بالإضافة الي توفير الوقت والجهد على المواطنين من أبناء المحافظة .

قام بالمرور مع وكيل المديرية الدكتور أحمد سمير مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة إيمان مصطفى مدير إدارة التدريب، والدكتورة هالة البربري مسئول التشخيص عن بعد بالمديرية.