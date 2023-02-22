اليوم.. افتتاح مجمع العمليات والرعايات بمستشفى أمراض القلب بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

تشهد جامعة عين شمس ، اليوم الأربعاء، افتتاح مجمع العمليات والرعايات المركزة بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى.

ومن المقرر أن تشمل الافتتاحات قاعة الدراسات العليا الجديدة ومعمل الكمبيوتر بكلية الطب ب جامعة عين شمس ، ومجمع العمليات والرعايات المركزة بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية، والجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش للجراحة.

تأتى الافتتاحات بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الغنام مدير عام مستشفى أمراض و جراحات القلب و الأوعية الدموية ، وعمرو شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا، والمهتمين برعاية مرضي القلب في مصر.

وتضم التوسعات الجديدة بأكاديمية القلب وحدتين رعاية مركزة، إضافة إلي قسم استقبال داخلي، واستغرق تنفيذ المشروع 9 أشهر، بتكلفة تصل إلي 17 مليون جنيه، لتساهم التوسعات الجديدة بزيادة الطاقة الاستيعابية لأكاديمية القلب من 1200 إلي 2400 مريض، وتتيح أكاديمية القلب خدماتها بالمجان لمرضي القلب في مصر.