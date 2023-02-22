المجلس الأوروبى يتبنى رسميا لائحة تعديل برنامج "ري باور إي يو" لتنويع إمدادات الطاقة

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أنه من الناحية العملية ستتمكن الدول الأعضاء من إضافة فصل جديد لـ "ري باور إي يو" إلى خططها الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود من أجل تمويل الاستثمارات والإصلاحات الرئيسية التي ستساعد في تحقيق أهداف البرنامج.

وأضاف البيان: "إنه من بين الأهداف الرئيسية لـ(ري باور إي يو) زيادة مرونة وأمن واستدامة نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع إمدادات الطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عن طريق زيادة استيعاب مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتخزينها".

وتابع: "سيتم توفير منح إضافية بقيمة 20 مليار يورو لتمويل الاستثمارات والإصلاحات. وستكون مصادر التمويل هي صندوق الابتكار (60٪) وستتاح للدول الأعضاء المزيد من الفرص لطلب دعم القروض بما في ذلك في حالة الطلبات التي تزيد على 6.8٪ من الدخل القومي الإجمالي حيث تنطبق الشروط ذات الصلة".

وحدد الاتحاد الأوروبي إطاراً زمنياً للاستغناء عن النفط الروسي تنفيذاً لقرار حظر شراء أو استيراد أو نقل النفط الخام وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يستغرق التخلص التدريجي من النفط الروسي من 6 أشهر للنفط الخام إلى 8 أشهر للمنتجات البترولية المكررة.. كما التزم قادة مجموعة السبع باتخاذ إجراءات فورية لتأمين إمدادات الطاقة وتقليل ارتفاع الأسعار، بما في ذلك اللجوء إلى تدابير إضافية مثل تحديد سقف للأسعار.