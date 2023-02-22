اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 07:40 م
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الكنيسة الأسقفية بالسويس تستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 06:40 م
الكنيسة الأسقفية بالسويس تستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة مجلس كنائس مصر
كتب: محمد الأحمدى

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استضافت الكنيسة الأسقفية بالسويس فعالية أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بحضور القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر  تحت شعار "ٱقْضُوا لِلْيَتِيمِ. حَامُوا عَنِ ٱلْأَرْمَلَةِ." المأخوذ من سفر إشعياء، وذلك بكنيسة المخلص الأسقفية بالسويس بحضور القس عادل توما راعى الكنيسة. 
 
 
قال القس يشوع فى عظته: لا يوجد بديل للصلاة فهي تفك وتكسر القيود ولا تُحل الأزمات إلا بالصلاة والصوم، مضيفا: سر وحدتنا هو اتحادنا في الصلاة، وأننا عندما نجتمع معا ككنائس مختلفة ونتأمل ما يجمعنا نجد أنه أكثر جدا مما نتخيل، فجميعنا كنيسة واحدة اقتناها الله بدمه. واختتم: وحدة الكنيسة حقيقة ثابتة ولكن دورنا أن نظهر ذلك.
 
 
حضر اليوم نيافة الأنبا بموا أسقف إبروشية السويس ممثلا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، وشمل اليوم قراءات من الكتاب المقدس وفقرات تسبيح وصلوات من أجل سلام واستقرار البلاد والأوضاع الاقتصادية ومن أجل الطوائف المختلفة ورؤساءها وكل خدامها.
 
 
تضمن وفد الكنيسة القس فايز نادي والقس ميشيل ميلاد والقس ايميل نبيه ومارثا فايز ممثلا عن لجنة المرأة.
 
 
الجدير بالذكر إن الكنيسة الأرثوذكسية استضافت افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة هذا العام وهي الفعالية التي ينظمها مجلس كنائس مصر سنويًا.
 
أسبوع الصلاة
أسبوع الصلاة

أعضاء مجلس كنائس مصر
أعضاء مجلس كنائس مصر

جانب من القداس
جانب من القداس

مجلس كنائس مصر
مجلس كنائس مصر

 


الكنيسه الاسقفيه

السويس

مجلس كنائس مصر

الصلاه من اجل الوحده

اسبوع الصلاه من اجل الوحده



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