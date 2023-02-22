اليوم السابع
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الكرملين: بوتين لم يفصح عن نواياه تجاه انتخابات الرئاسة المقبلة

الأربعاء، 22 فبراير 2023 06:05 م
الكرملين: بوتين لم يفصح عن نواياه تجاه انتخابات الرئاسة المقبلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعرب بعد عن نواياه فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2024.


وردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين قد قرر بالفعل ما إذا كان سيشارك في الانتخابات، قال بيسكوف - في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء "هل سمعت تصريحا حول هذا الموضوع؟ لا. لم يحدث ذلك أيضا" ، وردا على سؤال حول الموعد المتوقع لمثل هذا البيان قال "لا أعرف".


وكان بوتين قد قال في رسالته إلى الجمعية الاتحادية أمس الثلاثاء إن انتخابات 2023-2024 المزمعة ، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية ستجرى في إطار التزام صارم بالقانون وفي إطار جميع الإجراءات الديمقراطية.


وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا بعد الرسالة الرئاسية إن الانتخابات المقبلة - يوم تصويت واحد في سبتمبر 2023 والانتخابات الرئاسية في عام 2024 - ستتم الدعوة لها وعقدها في المواعيد النهائية التي يحددها القانون .. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024.


روسيا

فلاديمير بوتين

الكرملين

دميترى بيسكوف

الرئاسة الروسية



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