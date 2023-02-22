القبض على عنصر إجرامى بحوزته مخدرات فى التبين

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث من ضبط كمية من الحشيش المخدر بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق مقيم بالقاهرة، حال استقلاله مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة التبين.

وضبطت قوات الامن بحوزة المتهم (كمية من جوهر الحشيش المخدر - سلاح نارى "خرطوش" - مبلغ مالى -هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.