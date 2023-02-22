اليوم السابع
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القبض على سائق تريلا اصطدم بكشك فى المقطم

الأربعاء، 22 فبراير 2023 06:25 م
القبض على سائق تريلا اصطدم بكشك فى المقطم حادث تريلا - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث، من القبض على سائق سيارة نقل "تريلا" اصطدم بكشك بأحد الشوارع بمنطقة المقطم مما أدى لتدميره، دون وقوع أصابات.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى واصطدام سيارة نقل بكشك بأحد شوارع المقطم ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث. 
 
وتبين أصطدام سيارة نقل "تريلا" بكشك مما أدى لتدمير الكشك دون وقوع اصابات حيث نجا  صاحب الكشك بأعجوبة من الموت ، وتم ضبط سائق السيارة النقل للوقوف على ملابسات الواقعة، وأتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة تجاه الواقعة.

أمن القاهرة

حادث مرورى

اخبار عاجلة

المقطم



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