العراق وأمريكا يبحثان آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة

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بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.



واستعرض الجانبان - خلال لقائهما الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع" - ملف مخيمي الهول والجدعة، واتفاقية الإطار الاستراتيجي، فضلا عن بحث سبل استمرار التعاون والتنسيق في مواجهة الإرهاب.



وأكد الأعرجي - خلال اللقاء - أهمية تعميق العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويرسخ سيادة العراق، ويعزز أمن واستقرار المنطقة.



من جانبها أعربت السفيرة الأمريكية عن دعم الولايات المتحدة لحكومة السوداني وبرنامجه الحكومي الواعد، مؤكدة استمرار دعم بلادها للعراق في مجالات مكافحة الإرهاب وتعزيز الاقتصاد العراقي وتبادل الخبرات والمعلومات.