العثور على جسم غامض "حديدى كروى" على شاطئ يابانى.. فيديو

كتبت : شيماء عبد المنعم

فى أحد شواطئ مدينة هاماماتسو بمقاطعة شيزوكا اليابانية تحديدا، كشفت السلطات اليابانية عن العثور على جسم كروى الشكل غير معروف، وحسبما نشر wionews منعت الشرطة المواطنين من دخول هذه المنطقة أو الاقتراب من هذا الجسم البرتقالي الذي يبلغ قطره 1.5 متر.

a group of local residents of Hamamatsu City were taking a walk on a beach when they discovered a large metallic object that looked like an ‘iron ball.’ #japan #mystery pic.twitter.com/zdpOzVAKUK — beingcurious77 (@beingcurious77) February 21, 2023

وتم اكتشاف الكرة على الشاطئ في منطقة تسوبوى فى مدينة هاماماتسو من قبل أحد السكان المحليين، الذى اتصل بالشرطة وأبلغها بذلك.



جسم غريب

ويعمل المتخصصون على فحص الجسم في مكانه، كما تم إرسال صور الجسم الكروي إلى خبراء في الجيش الياباني وخفر السواحل.

دراسة حديثة: مومياء حورية البحر فى معبد اليابان خدعة

وعلي جانب اخر كشف تقارير طبية، أن جثة حورية البحر المحنطة المعروضة في أحد المعابد فى اليابان بأنها "خدعة"، وأن ما يسمى بـ "مومياء حورية البحر" هو فى الواقع عارضة أزياء صغيرة، مصنوعة من خليط من المواد العضوية والمصنعة من صنع الإنسان.

استخدم علماء من جامعة كوراشيكى للعلوم والفنون تقنيات المواعدة الإشعاعية والأشعة السينية وتكنولوجيا المسح المقطعي لدراسة مومياء حورية البحر. مكنتهم نتائج هذه الاختبارات من الكشف أخيرًا عن حقيقة حورية البحر المفترضة التى كانت معروضة في معبد إنجوين فى مدينة أساكوتشى بمحافظة أوكاياما اليابانية لعدة عقود.

مومياء حورية البحر

لم تكشف الأشعة السينية عن أى هيكل أو عظام داخلية، بينما تضمنت عارضة أزياء حورية البحر المزيفة مزيجًا من أجزاء الأسماك والقطن والقماش. فى حين تم حصاد فك وأسنان رأسه الشبيه بالقرد من نوع ما من الأسماك، كان الجزء السفلى من الجسم يضم بعض عظام الأسماك أيضًا. كانت ذراعيها وكتفيها وعنقها وخديها مغطاة بقشور سمكة، إلا أن الجزء العلوى من جسمها يشبه قرد صغير، وفقا لما ذكره موقع ancient orgnis.

وفقا لتقارير الفحوصات الطبية فإن مومياء حورية البحر مقاسها 12 بوصة (30 سم) قد تم التقاطها فى مياه المحيط الهادئ فى القرن الثامن عشر. ومع ذلك، كشفت اختبارات التأريخ المشعة أنه تم بناؤه بالفعل فى القرن التاسع عشر. خلص العلماء إلى أن مومياء حورية البحر المزيفة تم إنشاؤها بالفعل من قبل حرفيين عملوا خلال فترة إيدو اليابانية، والتى استمرت من عام 1603 إلى عام 1868.