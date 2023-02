العثور على جسم غامض "حديدى كروى" على شاطئ يابانى.. فيديو

فى أحد شواطئ مدينة هاماماتسو بمقاطعة شيزوكا اليابانية تحديدا، كشفت السلطات اليابانية عن العثور على جسم كروى الشكل غير معروف، وحسبما نشر wionews منعت الشرطة المواطنين من دخول هذه المنطقة أو الاقتراب من هذا الجسم البرتقالي الذي يبلغ قطره 1.5 متر.

a group of local residents of Hamamatsu City were taking a walk on a beach when they discovered a large metallic object that looked like an ‘iron ball.’ #japan #mystery pic.twitter.com/zdpOzVAKUK