اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 07:41 م
أكرم القصاص
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الصومال والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل دعم المشاريع التنموية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 07:00 م
الصومال والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل دعم المشاريع التنموية رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري
أ ش أ

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بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الأربعاء، مع سفيرة الاتحاد الأوربي لدى الصومال تينا إنتلمان، دعم المشاريع التنموية للاتحاد الأوربي في الصومال.


وقال رئيس الوزراء الصومالي - خلال اللقاء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن "المشاريع التنموية التي ينفذها الاتحاد في الصومال ينبغي أن تستند إلى أولويات الحكومة في الوقت الحالي، وخاصة في المناطق المحررة التي يحتاج سكانها المحليون إلى الخدمات الأساسية".


من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوربي مواصلة الاتحاد برامجه التنموية لدعم الصومال، مشيرة أنهم "سيلعبون دورا رئيسا في استقرار المناطق المحررة من براثن مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة".


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