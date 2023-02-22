الصحة تعلن قائمة المستشفيات الخاصة بتوقيع الكشف على المسافرين للحج

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن جاهزية 237 مستشفى ومركز طبى بالجمهورية لاستقبال الراغبين في السفر للحج لتوقيع الكشف الطبى عليهم ومنحهم التقارير اللازمة للتقديم الجهات المعنية بتنظيم موسم الحج .

كانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن رسوم الكشف الطبى للحج مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج 500 جنية .

وأشارت وزارة الصحة والسكان أنه من المقرر توقيع الكشف الطبى من 9 : 2 ظهرا مع التأكيد علي أن يتم ارسال البيانات الالكترونية لنتائج الكشف الطبى من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه سيتم اجراء الكشف الطبى على الراغبين في السفر للحج طبقا للنموذج الذى تم التوافق علي والتحاليل اللازمة للكشف وهى : -

١- صورة دم كاملة

٢- تحليل وظائ كبد

٣-تحلي وظائف كلى

٤- اشعة عادي على الصدر



























