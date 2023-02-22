اليوم السابع
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الصحة تعلن قائمة المستشفيات الخاصة بتوقيع الكشف على المسافرين للحج

الأربعاء، 22 فبراير 2023 10:33 م
الصحة تعلن قائمة المستشفيات الخاصة بتوقيع الكشف على المسافرين للحج حجاج بيت الله الحرام- أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن جاهزية 237 مستشفى ومركز طبى بالجمهورية لاستقبال الراغبين في السفر للحج  لتوقيع الكشف الطبى عليهم ومنحهم التقارير اللازمة للتقديم الجهات المعنية بتنظيم موسم الحج .

كانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن رسوم الكشف الطبى للحج مؤكدة أن قيمة الكشف بالمستشفيات والمراكز الطبية التى تقوم بالكشف الطبى على الحجاج 500 جنية .

وأشارت وزارة الصحة والسكان أنه من المقرر توقيع الكشف الطبى من 9 : 2 ظهرا مع التأكيد علي أن يتم ارسال البيانات الالكترونية لنتائج الكشف الطبى من خلال رابط شبكى بين منظومة الصحة وبوابة الحج الموحدة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه سيتم اجراء الكشف الطبى على الراغبين في السفر للحج طبقا للنموذج  الذى تم التوافق علي والتحاليل اللازمة للكشف وهى : -

١- صورة دم كاملة

٢- تحليل وظائ كبد

٣-تحلي وظائف كلى

٤- اشعة عادي على الصدر

 

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