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الصحة تحذر: عدم استكمال جرعات المضاد الحيوى قد يسبب نتائج عكسية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:18 م
الصحة تحذر: عدم استكمال جرعات المضاد الحيوى قد يسبب نتائج عكسية المضاد الحيوى - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب استكمال جرعة المضاد الحيوى حتى آخر يوم حتى لو شعرت بتحسن قبل موعد انتهاء الجرعة، لأن التوقف عن إكمال الجرعة كاملة قد يسبب نتائج عكسية.
 
وسلطت وزارة الصحة والسكان الضوء على عدد من الأخطاء الشائعة لاستخدام المضادات الحيوية والذي تؤدي لبكتريا مقاومة للمضادات الحيوية، أشارت الوزارة أن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي:
 
-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.
-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.
-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.
-استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.
-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.
-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية الذي يؤدي إلى بكتريا مقاومة للمضادات الحيوية
 
كما تنصح الوزارة  بعدد من النصائح للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومنها:​
​-عدم استعمال المضاد في حالات البرد والأنفلونزا لأن سببها فيروسي لا يتأثر بالمضادات الحيوية.​
-عدم شراء مضاد حيوي من الصيدلية بدون وصفة طبيب. ​
-لا تطالب الطبيب بوصف مضاد حيوي لجميع أنواع العدوى.​
-إذا وصف لك الطبيب أي مضاد حيوي؛ فاسأل عن الطريقة المثلى للاستخدام والتخزين.​

الصحة

المضادات الحيوية

الاستخدام الامثل للمضادات الحيوية

الصيدلة



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