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الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثانى اليوم فى معبده الكبير بأبو سمبل

الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:00 ص
الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثانى اليوم فى معبده الكبير بأبو سمبل معبد أبو سمبل
كتب محمود راغب

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تحتفل مصر بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء 22 فبراير الجارى.

معبد أبو سمبل هو أكبر معبد منحوت في الصخر في العالم، ويعتبر آية في العمارة والهندسة القديمة، فقد تم نحته في قطعة صخرية على الضفة الغربية للنيل فى موضع غاية فى الجمال، والغرض من المعبد ومكانه هو عبادة الشمس .

ويعتبر تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، ظاهرة فرعونية فريدة  جسدها القدماء المصريون منذ آلاف السنين.

أشعة الشمس تتعامد على قدس الأقداس بمعابد أبوسمبل مرتين كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر، حيث تخترق أشعة الشمس الممر الأمامى لمدخل معبد رمسيس الثانى بطول 200 متراً حتى تصل إلى قدس الأقداس، و قدس الأقداس يتكون من منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثانى جالسا وبجواره تمثال الإله رع حور أخته والإله آمون وتمثال رابع للإله بتاح.


البحوث الفلكيه

تعامد الشمس

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