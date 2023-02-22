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السيطرة على حريق داخل شقة بسبب ماس كهربائي في زفتي

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:54 م
السيطرة على حريق داخل شقة بسبب ماس كهربائي في زفتي حريق- أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت الحماية المدنية بالغربية من إخماد حريق في شقة بزفتى بسبب ماس كهربائي واتت النيران على غرفة الأطفال دون حدوث إصابات.

 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بنشوب حريق داخل شقة بمدينة زفتي.
 
انتقلت قوة من الحماية المدنية لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق بسبب ماس كهربائي، تم التعامل مع النيران والسيطرة عليها دون وقوع اصابات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهم بالتعدي على طالب بالتعدى بسلاح أبيض، واصابته بجروح قطعية بالغة بسبب خلافات بينهما بقرية بشبيش مركز المحلة بمحافظة الغربية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بقرية بشبيش مركز المحلة.
 
 
وبالفحص تبين قيام طالب بالتعدي على زميله بسلاح أبيض واصابته بجروح قطعية بسبب خلافات سابقة بينهما، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

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