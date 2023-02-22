السفير الهندى بالقاهرة يشيد بمشاركة طلاب الجيزة فى مسابقة لمحات من الهند

كتبت - مرام محمد

تلقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، خطاباً من اجيت جوبتيه سفير دولة الهند في القاهرة، أعرب خلاله عن خالص تهنئته للمشاركة الفاعلة لطلاب محافظة الجيزة في مسابقة "لمحات من الهند" والتي أقامتها السفارة الهندية في القاهرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الخارجية خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الماضي وشارك فيها 4600 طالب وطالبة من 431 مدرسة في 7 محافظات.

ومن جانبه، أشاد محافظ الجيزة بالمسابقة التي تمت تحت رعاية السفارة الهندية وما عكسته من تشجيع لطلاب المدارس بمختلف المحافظات بممارسة أنشطة تلك المسابقات الفنية والتي ترتقي بالروح والحث الفني والإبداعي.

وعبر اللواء أحمد راشد، عن سعادته بهذه المسابقة حيث أثنى على مجالات التعاون مع السفارة الهندية على مدار 28 عامًا فى رعاية الطلاب المبدعين والدعم للمسابقات الفنية.

وأثنى المحافظ على الأعمال المتميزة التي قدمها الطلاب والتي جسدت عمق الروابط الثقافية والفنية بين مصر والهند والأفكار البناءة للطلاب في نقل وربط الثقافات بشكل رائع مقدما للطلاب الفائزين التهنئة على الأداء المشرف، مؤكداً على الترحيب الكامل من قبل المحافظة في التعاون وبشكل دوري لتنظيم العديد من الفعاليات التي تنشر الثقافة الهندية للجمهور من الأسر والشباب والأطفال في ضوء عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والهند.

وشهدت المسابقة فوز 9 طلاب من محافظة الجيزة من إجمالي 63 طالب وطالبة تم التصفية النهائية لأعمالهم، حيث فاز في فئة المرحلة الثانوية بالجائزة الأولى الطالب شمس محمد أحمد، وفاز بالجائزة الثانية الطالبة ماريا فوزي توفيق، وفاز بالجائزة الثالثة الطالبة رقية عبد المعطي أحمد.

وفي المرحلة الإعدادية ، فازت بالجائزة الأولى الطالبة سارة مصطفى عبد العزيز، والجائزة الثانية الطالبة فيروز إيهاب محمد، والجائزة الثالثة الطالبة مريم جمال عبد الجبار.

وفي المرحلة الابتدائية فاز بالجائزة الأولى الطالبة كنزي أحمد سعيد، وفاز بالجائزة الثانية الطالب محمد علي محمد علي، وفاز بالجائزة الثالثة الطالبة نور الله أحمد إسماعيل.

وأهدت السفارة الهندية نسخة من التقويم لعام 2023 إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والتي تبرز صفحاته بعض الملامح والمعالم الهندية التي رسمها طلاب المدارس المصرية.