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السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها لاقتحام الاحتلال الإسرائيلى مدينة نابلس

الأربعاء، 22 فبراير 2023 07:24 م
السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها لاقتحام الاحتلال الإسرائيلى مدينة نابلس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
كتب أحمد جمعة

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس الفلسطينية، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة آخرين، بحسب ما نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية.

وأكدت الخارجية السعودية رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.


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