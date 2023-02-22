السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية فى مدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم ب تزوير محررات رسمية ، بالسجن المشدد 5 سنوات، صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء فى أمر إحالة القضية رقم 31349 لسنة 2018 جنايات مدينة نصر، أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول عن طريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى وهو توكيل رقم 1865 لسنة 2004 توثيق المطرية، بأن اتفق معه وأمده بيانات الموظفين العاملين بتلك الجهة فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق.

وشهد مفتش بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمباحث القاهرة، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير التوكيل المنسوب صدوره لمكتب توثيق المطرية والمرقم 1865 لسنة 2004 توثيق مدينة نصر، مدعي بأنه مالك العين محل الواقعة، وثبت بالاستعلام أن التوكيل غير صحيح وصادر من مكتب مدينة نصر.