السجن المشدد 30 عاما لمتهم بترويج الهيروين وحيازة سلاح ناري

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين وحيازة سلاح ناري، بالسجن المشدد 30 عاما.

حيث عاقبت المحكمة المتهم، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على خلفية اتهامه بالاتجار بالمخدرات، وبالسجن 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بإحراز فرد خرطوش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 9779 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم ، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين، ، كما أحرز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، بدون ترخيص، وأحرز ذخائر "طلقة خرطوش"، بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم محرزًا سلاح ناري غير مششخن ملوحًا به أمام المارة بالطريق العام فقام بضبطه وتفتيشه، وعثر بداخل السلاح على طلقة خرطوش، و7 لفافات بلاستيكية تحوي كل منهما مسحوق "بيچ اللون"، ويشبه جوهر الهيروين المخدر وميزان حساس، وبمواجهته أقر بإحراز السلاح الناري والذخائر والجوهر المخدر بقصد الاتجار.