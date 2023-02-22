الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، العميد محمد عبد المولى للتعزية في وفاة الدكتورة دلال بطرس صليب ..وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة .
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزيةالأربعاء، 22 فبراير 2023 03:01 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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