اليوم السابع
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الأربعاء، 22 فبراير 2023 04:39 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 03:01 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، العميد محمد عبد المولى للتعزية في وفاة الدكتورة دلال بطرس صليب ..وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة .


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

رئاسة الجمهورية



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