الرئيس السيسى يبعث ببرقيتى تهنئة للملك سلمان وولى العهد السعودى بمناسبة يوم التأسيس

كتب محمد الجالى

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ببرقيتي تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة "يوم التأسيس" السعودى.

وأعرب الرئيس السيسى عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والسعودي الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.

كما أعرب الرئيس عن تمنياته الأخوية للمملكة العربية السعودية بدوام التقدم والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار.