الرئيس التنفيذي لمدن مكادي هايتس وبيوم الفيوم: نتائج إيجابية في مبيعات O West منذ الإطلاق الرسمي بنحو 17.4 مليار جنيه مصرى

الرئيس التنفيذى المؤقت لمدينة "O West": أوراسكوم للتنمية مطور عالمي موثوق به واستثمارات الشركة فى 6 دول

تامر دويدار: المدينة نموذج متميز للتنمية المتكاملة.

دويدار: استراتيجيتنا تقوم على مواكبة كافة الأحداث المؤثرة على السوق ونحرص على دراسة احتياجات العملاء لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

أكد تامر دويدار الرئيس التنفيذي لمدن مكادي هايتس وبيوم الفيوم، والرئيس التنفيذي المؤقت لمدينة "O West"، أن تحرير سعر الصرف الفترة الماضية لم يكن المؤثر الوحيد على القطاع العقاري، منوها بأن القطاع شهد العديد من التحديات في السابق، ومنها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتي استطاع القطاع العقاري تجاوزها، وحققت الكثير من الشركات العقارية نتائج إيجابية ملموسة، مضيفا أنه من الطبيعي أن يؤثر قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع سعر صرف الدولار، وزيادة تكلفة مستلزمات البناء ومعوقات سلاسل الامداد، حركة أسعار العقارات.

وقال: "تقوم استراتيجية O West على مواكبة كافة الأحداث المؤثرة على السوق، لذلك فهي تتخذ كافة الاحتياطات من خلال دراسة احتياجات العملاء لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وبما لا يؤثر بشكل كبير على تغيير خريطة الأسعار، فضلا عن تقديم قيمة مضافة للعملاء لتنشيط المبيعات عبر برامج مختلفة لأنظمة السداد، إلى جانب التركيز على تصدير العقار استغلالا للأسعار التنافسية بسبب فروق العملات الأجنبية، ولذلك افتتحنا أول مكتب عالمي لمبيعات شركة أوراسكوم للتنمية في دبي، ليكون مركزاً رئيسياً لتسويق عقاراتنا في الدول الخارجية وللمصريين في الخارج".



مكادى هايتس

وأضاف: "أصبحت "O West" من أكبر المساهمين في المبيعات العقارية لشركة أوراسكوم للتنمية، على الرغم من التحديات الاقتصادية والمخاوف التي سيطرت على القطاع". وأشار إلى ارتفاع متوسط سعر بيع المتر المربع في المدينة خلال 2022 بنسبة 24.8% مقارنة بمتوسط سعر المتر المربع خلال 2021، ونجحت "O West" في تحقيق مبيعات عقارية تصل الي 5.7 مليار جنيه مصري خلال 2022 مقابل 4 مليار جنية مصري، خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 44.3%،

وعن المبيعات في مشروع "O West" أوضح تامر دويدار أن المبيعات شهدت طفرة بالرغم من الظروف التي يمر بها السوق العقارية، فقد بلغت مبيعات "O West" منذ الإطلاق الرسمي وحتى الوقت الحالي نحو 17.4 مليار جنية مصري، ومنذ إطلاق المدينة في ديسمبر 2018، منوها بأنه بالرغم من وجود بعض التحديات الاقتصادية والسياسية عالميا، فمدينة "O West" تؤكد مكانتها الرائدة بتحقيق نتائج ايجابية خلال عام 2022، معززة بزيادة الطلب على الوحدات والإسراع في معدلات الإنشاء، فضلا عن اتجاه العديد من المواطنين إلى استثمار مدخراتهم وأموالهم في العقارات لحفظ قيمتها باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار في أوقات الأزمات، ومدعوما أيضا بالثقة في مشروعات شركة أوراسكوم للتنمية التي تمتد لأكثر من 33 عاما.



تامر دويدار

وأكد أن شركة أوراسكوم للتنمية مطور عالمي موثوق به، حيث تمتلك الشركة 10 وجهات في 6 دول، لخبرتها في بناء المدن المتكاملة والمستدامة المجهزة بكافة الخدمات التي يحتاجها العملاء، فضلا عن تحقيق التكامل بين العناصر الاجتماعية والرياضية والثقافية من خلال توفير كافة المرافق الحيوية والبنية التحتية من مراكز تعليمية، وطبية، ورياضية، ومناطق تجارية، وخدمات فندقية، فعلى سبيل المثال، تضم مدينة O West 4 مدارس ذات أنظمة تعليمية مختلفة منها الألمانية والإنجليزية والكندية والدولية، وتسعى الإدارة لربط المدارس بالنادي وتقديم اليوم الدراسي الرياضي، الذي يتميز بساعات رياضية أكثر من نظم التعليم الموجودة بمصر، كما تضم O West واحد من أكبر الأندية الرياضية في غرب القاهرة على مساحة 38 فدان، ومركز طبي، فضلا عن المنطقة التجارية، ومنطقة المكاتب الإدارية لدعم ريادة الأعمال.

وعن المراحل الجديدة المراحل الجديدة الخاصة بالمشروع، قال دويدار : "تم مؤخرا إطلاق مجموعة فيلات Spring Valley كأول إطلاق بمرحلة The Valley على مساحة 171,076 متر مربع بما يعادل 41 فداناً، والتي تتميز بإطلالة خلابة وموقع متميز بالقرب من كافة الخدمات والمرافق الحيوية، مشيرا إلى أن مساحة مرحلة The Valley قدرها 680,293 متر مربع بما يعادل 162 فداناً، وتتضمن مجموعة فيلات Spring Valley وحدات سكنية متنوعة بين فيلات مستقلة، وتاون هاوس، وتوين هاوس والتي تبدأ مساحتها من 175 متر مربع حتى 517 متر مربع، وتتمتع المرحلة بتخطيط عمراني فريد ومساحات متميزة تشبه طبيعة الوديان من حيث تواجد الوحدات السكنية على مرتفعات مختلفة مما يتيح فرصة أكبر لرؤية المناظر الطبيعية، بالإضافة الي ذلك تم تصميم المرحلة طبقا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية".

ولفت إلى أن مدينة O West نموذج متميز للتنمية المتكاملة بغرب القاهرة، حيث تقع المدينة في قلب مدينة 6 أكتوبر، وعلى بعد 10 دقائق من المحور، و7 دقائق من الطريق الدائري و3 دقائق من مول مصر، على مساحة 1000 فدان بما يعادل 4.2 مليون متر مربع، وتتميز بتصميم وتخطيط عمراني فريد من نوعه يحقق التوازن ما بين المساحات المخصصة للمباني والمساحات الخضراء، كما تم تقسيم المدينة إلى أحياء عصرية فريدة، وبها أماكن للفعاليات الاجتماعية مع توافر كل المرافق والخدمات الحيوية، وتتميز وحدات المشروع بالتصميمات الجذابة.

واكد انه تم تصميم O West طبقا لرؤية شركة أوراسكوم للتنمية في بناء مدن متكاملة مجهزة بكافة الاحتياجات الأساسية للعملاء، والتي تضمن فيها توفير جميع المرافق والخدمات والأنشطة الفنية، والثقافية، والرياضية، والتعليمية، والصحية، ونفخر بافتتاح آخر مدرستين في المشروع في العام الدراسي 2022/2023 لتصبح المنطقة التعليمية في كامل قوتها التشغيلية، وبالنسبة للقطاع الصحي فقد تم تخصيص ما يقرب من 10 آلاف متر مربع للمنطقة الطبية، بالإضافة الى النادي الاجتماعي والرياضي، والذي يعد واحد من أكبر اندية غرب القاهرة حيث يقع على مساحة 38 فدان ويتضمن العديد من الملاعب وحمامات السباحة وغيرها، وهذا ما يميز المدينة حيث تضم كافة الخدمات التي يبحث عنها العملاء.

وبالنسبة للفعاليات الرياضية والثقافية المقترح تنفيذها في مدينة "O West"، أوضح، أن مدينة "O West" تمتلك البنية التحتية والمقومات التي تؤهلها لتكون قبلة للفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، مشيرا إلى أنه في عام 2021، قمنا بوضع حجر الأساس للنادي الرياضي "O West Club"، ومن المتوقع افتتاحه جزئيا بحلول الربع الثالث من 2023. وفعليا استضافت، " O West" ونفذت بعض هذه الفعاليات مثل فعاليات بطولة البادل FIP Gold الدولية في 2022، بالإضافة الى العديد من البطولات المحلية والدولية الأخرى برعاية الاتحاد الدولي للبادل والاتحاد المصري للبادل، كما استضافت المدينة بطولة "O West” لكرة القدم للأطفال تحت سن (8-10-11-12)، ومستمرون خلال الفترة المقبلة في الإعلان عن تنظيم المزيد من الفعاليات المختلفة.

وبخصوص الخطوات الاستباقية الخاصة بتوفير المخزون من مواد البناء عبر تعاقدات مسبقة، لتفادي قرارات رفع أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، أكد أن الشركة تعمل وفقاً لاستراتيجية ترتكز على الإسراع من وتيرة البناء والالتزام بمواعيد التسليم المتعاقد عليها، مما يؤدي إلى زيادة إيرادات الشركة والحد من تأثير التضخم على التكلفة الإنشائية، وتعمل كذلك على اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من تأثير التغيرات والارتفاعات المفاجئة في الأسعار، فعلى سبيل المثال نعتمد على التخطيط المسبق والاتفاقيات مع شركائنا لضمان الاستمرارية وامتصاص الصدمات، كما تعمل الشركة على زيادة متوسط الأسعار بما يتماشى مع أحوال السوق وأي زيادة متوقعة في أسعار مواد البناء، كما أنها مستمرة في مراقبة تكاليف البناء والبنية التحتية عن قرب لضمان توفير أعلى قيمة للاستثمارات.

وتابع الرئيس التنفيذي لمدن مكادي هايتس وبيوم الفيوم، والرئيس التنفيذي المؤقت لمدينة "O West"، بأن الشركة مستمرة في العمل علي تحسين المركز المالي ومراقبة السيولة النقدية وخفض الديون المستحقة، وعلى صعيد الهيكل التمويلي لـمدينة "O West"، فقد تم الحصول على تمويل من جانب "البنك التجاري الدولي – مصر" بقيمة 1.5 مليار جنيه، كأول قرض تمويلي لصالح المشروع، وتم توجيهه لصالح عمليات الإنشاءات في المراحل التي تم إطلاقها بالفعل في "O West"، على أن تُضخ خلال العام الماضي وبدايات 2023، وجزء من التكاليف الاستثمارية للمشروع، تتم من خلال عوائد العمليات التي تتم بالمراحل التي تم إطلاقها.

ولفت إلى أن قرار تحرير سعر الصرف قرار إيجابي له بعض الآثار السلبية لكن هدفه الأساسي هو استجابة سعر الصرف لعوامل العرض والطلب في السوق، وتقليل التقلبات غير المبررة في الاسوق الموازية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل الآن على تحقيق استقرار في السعر لتفادي الأزمات التي تحدث من قبل المضاربين، من خلال القضاء على السوق السوداء والوصول لسعر مستقر ومتوازن يلبي الطلب عليه، وفي حال حدوث ذلك، فلن يكون هناك حاجة للتحرير من فترة لأخرى، وهذا سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب تضييق الخناق على السوق السوداء، ومع وجود سعر الصرف المرن فلن يكون هناك تعامل في النقد الأجنبي إلا من خلال القنوات الرسمية الممثلة في البنوك.

وعن توقعاته الخاصة بتقديم المطورين مزيدا من التسهيلات، كنوع من التنافسية، بسبب التضخم، قال إنه بشكل عام التضخم يؤثر على القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن في القطاع العقاري هناك عدة عوامل مؤثرة على استمرار الطلب على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار، فضلاً عن التسهيلات وإجراءات السداد طويلة الاجل المقدمة من المطورين العقاريين، وهنا يأتي دور كل مطور عقاري في اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لتقليل الآثار السلبية لموجة التضخم لضمان استمرار خطة تنفيذ المشروع والالتزام بمواعيد التسليم.