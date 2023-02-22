الرئيس الأمريكي: الحرب الروسية الأوكرانية اختبرت جميع الدول الديمقراطية

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أوكرانيا "تقف قوية في أزمتها مع روسيا بعد مضي قرابة عام على الحرب".

جاء ذلك في كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة البولندية وارسو الثلاثاء، بعد زيارته السريعة إلى كييف، وأضاف "منذ عام مضى، كان العالم يستعد لسقوط كييف، ولكن حسناً، لقد جئتُ لتوّي من زيارة إلى كييف ويمكنني أن أقول لكم إن كييف تقف قوية، إنها تقف شامخة، والأهم من ذلك أنها حرة".

وتابع الرئيس الأمريكي أن الحرب الروسية الأوكرانية "اختبرت جميع الدول الديمقراطية"، مشيراً إلى أنه "عندما قامت روسيا بالغزو، لم تكن أوكرانيا وحدها قيد الاختبار، لقد واجه العالم كله اختباراً على مر العصور وكانت أوروبا تخضع للاختبار وكانت الولايات المتحدة تخضع للاختبار وكذلك (الناتو)، كما كان يتم اختبار جميع الديمقراطيات"، وشدد على أن الحلفاء "وقفوا بقوة" في مواجهة موسكو.

ووصف بايدن الرئيس الروسي حينما أمر ببدء العملية العسكرية العام الماضي بأنه كان "مخطئاً"، بينما قال إن "الشعب الأوكراني شجاع للغاية"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية والناتو متحدون للغاية بشأن هذا الأمر.

وقال "بدلاً من تحقيق نصر سهل، توقعه ، غادر بوتين دباباته محترقة وباتت القوات الروسية في حالة فوضى".

وأضاف "إن الحرب الروسية دفعت فنلندا والسويد لبدء عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)"، و"لقد اعتقد (بوتين) أن الناتو سوف ينقسم وينقسم. وبدلاً من ذلك، أصبح الناتو أكثر اتحاداً أكثر من أي وقت مضى. وكان يعتقد أنه يستطيع تسليح الطاقة، وكسر عزم أوروبا، وبدلاً من ذلك، نعمل على إنهاء اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي".

وقال الرئيس الأمريكي إن نظيره الروسي ما يزال يشك في قناعة حلفاء الناتو ودعمهم المستمر لأوكرانيا بعد مرور عام تقريباً على الحرب، مشدداً على أنه "لا ينبغي أن يكون هناك شك، حيث إن دعمنا لأوكرانيا لن يتراجع ولن ينقسم الناتو ولن نتعب".

وأضاف أن خطط الرئيس بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية "ستفشل، وسوف يسود حب الشعب الأوكراني لبلده"، وشدد على أن "أوكرانيا لن تكون انتصاراً لروسيا أبداً"، واصفاً عام الحرب الذي مضى بأنه "كان غير عادي بكل معنى الكلمة".

وتابع أن "القوات والمرتزقة الروس ارتكبوا فساداً وجرائم ضد الإنسانية دون خجل أو ندم"، مضيفاً أنه "لقد استهدفوا المدنيين بالقتل والدمار"، واصفاً ذلك بأنه أمر بغيض، إنه أمر مقيت".

ونفى بايدن أن يكون الغرب في مسعى للسيطرة على روسيا، قائلاً "الليلة، أتحدث مرة أخرى لشعب روسيا. إن الولايات المتحدة ودول أوروبا لا تسعى للسيطرة على روسيا أو تدميرها والغرب لم يكن يخطط لمهاجمة روسيا كما قال بوتين اليوم".

وشدد على أن "أوكرانيا يجب أن تدافع عن نفسها في ظل اختيار بوتين مواصلة الحرب، في حين أن لديه خيار إنهاءها متى قرر ذلك".